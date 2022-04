L'esonero di Marcelo Bielsa non ha cancellato l'amore dei tifosi del Leeds per l'allenatore argentino, che per ringraziare El Loco del lavoro fatto hanno deciso di dedicargli un'intera pagina di uno dei più importanti quotidiani di Rosario, "La Capital".



IL MESSAGGIO - "Ci hai ricordato che il calcio può essere bello e che una squadra può essere più forte della somma delle sue individualità. E ci hai dato molto di più del calcio. Ci hai fatto superare una pandemia e ci hai riuniti quando eravamo tutti dispersi. Ci hai mostrato che l'integrità conta, nel bene e nel male. Hai accettato le nostre paure e hai trasformato la nostra disperazione in speranza, i nostri calciatori in eroi. Ci hai restituito il nostro orgoglio, ci hai dato gioia e creato ricordi preziosi che dureranno per tutta la vita".