Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco, è da tempo in cima alla lista del Real Madrid per ringiovanire il centrocampo e secondo AS le possibilità di vederlo con i Blancos il prossimo anno sono alte. C'è però un'insidia che si chiama "Premier League". Il 22enne francese è infatti seguito anche da diversi club inglesi come Manchester United e Chelsea.