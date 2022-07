Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax — Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

Dopo le indiscrezioni uscite su un possibile approdo dinonostante le smentite del presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo, anche, con un comunicato che chiude le porte al fuoriclasse portoghese.Data la possibilità che l’ingaggio di Cristiano Ronaldo sia qualcosa di più di una semplice voce priva di fondamento,come abbiamo già dichiarato pubblicamente il 19 luglio, tramite la RRSS.come lo sforzo, la generosità, la semplicità e l’umiltà di chi vuole difendere i nostri valori. Anche nell'improbabile eventualità che un giocatore in declino come Cristiano Ronaldo potesse assicurarci un titolo, non accetteremmo la sua firma. Il senso di appartenenza al nostro sentimento non è qualcosa che è alla sua portata, purtroppo. Pertanto, chiediamo al Club di respingere il suo eventuale acquisto, se in qualsiasi momento si fosse considerato."