I tifosi della Lazio hanno segnato la data sul calendario: la trasferta più emozionante del girone sarà quella a Glasgow, per affrontare il Celtic. Che ieri ha battuto 2-0 il Cluj, conquistando la testa del gruppo E. Con una coreografia da brividi sugli spalti.



COREOGRAFIA DA BRIVIDI - Il ritratto è iconico: Mohammad Ali che colpisce Foreman. La partita contro il Cluj per gli scozzesi è il replay dei preliminari persi di Champions, e i tifosi vogliono una 'vendetta' sportiva. La frase che accompagna l'immagine è chiara: "Non c'è nulla di male nel cadere a terra, rimanerci giù è sbagliato".