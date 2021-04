Diversi gruppi organizzati di ultras delle big europee hanno scritto stamattina ad Andrea Agnelli in vista della riforma della Champions League dalla stagione 2024-25: "Una riforma immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il vostro piano di ristrutturazione della Champions League è basato sull'aumento del numero di partite, l'introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l'appropriazione dei diritti commerciali della competizione. Minaccia l'integrità del nostro sport nel suo insieme. Il presidente della Juventus e l'ECA vogliono allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club. La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle vostre fantasie o finanziare la vostra avidità illimitata"