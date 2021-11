Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 11a giornata, secondo i voti degli inviati diUna percentuale importante di questo voto dipende dal gran volo finale sul tiro di Perez. Ma colpisce la media: è già secondo dietro a Sirigu.Ringrazia Arnautovic per il velo e segna il suo terzo gol in campionato. Un taglio alla Orsolini. Ma è triste per il maestro Mazzarri: “Mi ha insegnato tanto a Torino”.Una di quelle partite in cui rimpiangi le telecronache di Caressa.L’unico errore che commette è fidarsi di Marusic, fatto a pezzi da Duvan in occasione del primo gol subito. Provvidenziale su Ilicic e Zappacosta.Quando è in giornata, non guarda in faccia a nessuno. Anche perché tutti lo rincorrono.È forte come allora, avranno pensato i tifosi doriani. Aggiunge un pizzico di fantasia al Torino ruvido e cattivo di JuricLo spacca-Arthur. Tanto merito nella transizione fulminea dell’uno a zero. Di fronte al gioco sconclusionato della Juventus, sembra un geometra.Capolista meno bella e invischiata all’Arechi. Il polacco la tira fuori dal trappolone di Colantuono.O doppietta o niente. Adesso sì che sta bene.Il Cholito non ha più freni inibitori. Ormai segna un gol alla Del Piero a partita. Dopo il poker alla Lazio, ecco un bis di primi servito alla Signora.Ci spiace per Vlahovic, che ha fatto tripletta e meritava anche lui certamente una menzione. Ma Ibra ha ‘alzato’ l’Olimpico, Mou che protestava e i tifosi che lo fischiavano. Un gol, un gol annullato e un rigore (netto) procurato.Era un grande giocatore, è un grande allenatore. La Juve ha sottovalutato il Verona? No, è diverso, non ci ha capito niente.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Atalanta - Lazio (Belotti)Verona - Juve (Righelli/Balice)Torino - Samp (Piva)Inter - Udinese (Guarro)Fiorentina - Spezia (Targetti)Genoa - Venezia (Tripodi)Sassuolo - Empoli (Bedogni)Salernitana - Napoli (Tretola)Roma - Milan (Balzani/Longo)Bologna - Cagliari (De Cupertinis)MEDIA-VOTO TOP - Portiere: SIRIGU (Genoa) 6,59Difensore: RRAHMANI (Napoli) 6,88Terzino: CALABRIA (Milan) 6,56Centrocampista: TONALI (Milan) 6,85Attaccante: INSIGNE (Napoli) 6,70Allenatore: SPALLETTI (Napoli) 7,14