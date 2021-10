Ecco, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Meno sorrisi, più concentrazione. È tornato a parare cose importanti.Il re delle palle inattive di Napoli-Torino. Si procura il rigore atterrato in area da Kone, poi segna di testa, ma la Var è crudele.Fa gol perché il tiro è deviato, ok, però la preparazione dal limite non è banale, anzi. In fase difensiva è un karateka. Partita da fumetto.Vederlo giocare dà certezze nella vita.La sorpresa del lunedì. Al debutto, l’ex Feyenoord fa ammonire ben tre giocatori. Vince il ballottaggio con De Sciglio nella top undici di oggi.Dopo un avvio di campionato difficile per via degli infortuni, alla seconda da titolare si mette in mostra. Decide Spezia-Salernitana con gol (magnifico) e assist.A proposito di assist, il croato ne fa due e mezzo. Come definire altrimenti la torre per il povero Viti?Doppietta con magia a giro e rigore alle stelle da psicopatico. È geniale, e ci piace così.A 4 cm da CR7. Questo salto strepitoso è l’immagine perfetta della sua volontà.Alla prima da titolare in neroverde sembra un mostro. Ma veramente. Doppietta e gol annullato per fuorigioco di tacchetto nel primo tempo. Sfiora altre due volte la tripletta nella ripresa.Diteci cos’è successo a Leao. Dove ha trovato quel quid che gli mancava? Entra al posto dell’infortunato Rebic e trascina il Milan verso la vittoria. Metterla così precisa sulla testa di Giroud è già un’impresa da top undici, tanto è statico in questo momento il centravanti rossonero.Le sue scelte di formazione sono sempre originali, talvolta spassose. Stavolta ad esempio si inventa Gyasi terzino. Ma contro la Salernitana vince una partita fondamentale.ECCO GLI INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Salis per Spezia-Salernitana, Marcangeli e Guarro per Lazio-Inter, Longo per Milan-Verona, Cinus per Cagliari-Genoa, Pontoni per Udinese-Bologna, Tripodi Genoa-Sassuolo, Pazienza per Empoli-Atalanta, Annunziata per Napoli-Torino, Balice per Juventus-Roma, D’Aco per Venezia-Fiorentina.