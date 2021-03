Ventottesima giornata, ecco i top 11, più l’allenatore, secondo i votidegli inviati sui nove campi diDecisivo nella storica vittoria del Benevento a Torino. Sfida Ronaldo egli para di tutto.Due assist a Firenze, ed è un difensore...In questo momento non c’è un difensore centrale più forte e più completodi lui in tutta la Serie A.Difende con forza e sicurezza, senza farsi intimorire dalla presenza diRonaldo nella sua area di rigore.Torna ai suoi livelli segnando una doppietta fondamentale all’Olimpico.Prestazione di grande spessore. In mezzo al campo, contro Arthur e Rabiot,fa una partita totale per forza, coraggio, generosità e anche tecnica(tunnel a Morata...).Qualità e gol su rigore. A Verona è il migliore in campo.Riecco il vecchio Calha. Assist (per la traversa di Ibrahimovic) e goldella vittoria con una conclusione fantastica.Entra nella storia del Benevento con una rete da grande centravanti.Entra e decide una gara fondamentale per la salvezza della sua squadrarealizzando la doppietta di Parma.Un gol, un palo, una minaccia costante nella difesa veronese.(Benevento) 7,5Ricorderà a lungo questa domenica, i tre punti conquistati a Torino controla Juve entrano di diritto nella storia del calcio a Benevento.Questa la media-voto dei primi 5 giocatori divisi per ruolo,più gli allenatori, dopo la 28a giornata. Sono stati presi inconsiderazione quelli che hanno almeno 9 presenze.: Audero 6,38; Donnarumma 6,34; Provedel 6,33; Szczesny 6,32;Cragno 6,3.: Skriniar 6,48; Kjaer 6,42; Romero 6,41; Nuytinck 6,38; De Ligt6,32.: Hakimi 6,59; Gosens 6,54; Calabria 6,48; Maehle 6,35; Spinazzola6,34.: De Paul 6,56; Kessie e Barella 6,52; Sensi 6,5; Milinkovice Freuler 6,33.: Sanchez 6,71; Ibrahimovic e Muriel 6,69; Lukaku 6,33; Lozano 6,5.: Conte 6,41; Italiano 6,39; Gattuso 6,38; Pioli 6,37;Gasperini 6,36.Ecco il gruppo dei nove inviati sui campi di Serie A: Burattiper Parma-Genoa, Franco per Crotone-Bologna, Cinus per Spezia-Cagliari,Righelli per Verona-Atalanta, Balice per Juventus-Benevento, Montaldo perSampdoria-Torino, Santarossa per Udinese-Lazio, Nathan perFiorentina-Milan, Balzani per Roma-Napoli.