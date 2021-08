Torna anche in questa stagione la nostra rubrica dedicata adel massimo campionato, per ognuna delle 38 giornate vi forniremo i migliori e i peggiori, con un occhio ovviamente anche alla classifica generale, ruolo per ruolo, che di volta in volta si determinerà.di campionato: fra i campioni d'Italia, abbiamo, mentre fra i giallorossi brillano. Da notare che l'unica presenza del Milan, vittorioso sul campo della Sampdoria, è un terzino,, mentre nella Juve che subisce un pareggio in rimonta a Udine brillaRui Patricio (Roma) 7De Silvestri (Bologna) 8Skriniar (Inter) 7,5Palomino (Atalanta) 7Calabria (Milan) 7Calhanoglu (Inter) 8,5Djuricic (Sassuolo) 8Veretout (Roma) 7,5Abraham (Roma) 8Joao Pedro (Cagliari) 7,5Dybala 7,5 (Juventus)Allenatore: Inzaghi (Inter) 8