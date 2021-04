ecco la formazione deisecondo i voti degli inviati diPara l’impossibile. Se l’Atalanta a Firenze vince con un solo gol di scarto è perché il polacco, fra i pali, è fenomenale.E’ un giocatore che fa sempre il suo lavoro con grande applicazione, ma contro il Cagliari fa qualcosa di più, molto di più, segnando il gol della vittoria.Prestazione robusta, ma quello che conta è la sua rete in pieno recupero, una rete che per lo Spezia vale la vittoria in rimonta sul Crotone e forse anche un pezzetto di salvezza.A differenza di Erlic il suo gol è inutile, ma è semplicemente spettacolare.Contro il Bologna regge la difesa romanista con in modo impeccabile.L’assist per la doppietta fiorentina di Zapata è una palla che un tempo poteva mettere Totti. Un capolavoro dentro a una gara ben fatta.Gol decisivo a Verona, può bastare per il bel voto.Un altro centrocampista che lascia sempre il segno, come succede a Parma.E’ una delle rivelazioni di questa stagione. Con una rete prende parte alla rimonta dello Spezia sul Crotone.Doppietta e prestazione da grande attaccante. Combatte su tutti i palloni.A differenza di Vlahovic, i suoi due gol danno all’Atalanta una grande e meritata vittoria.La vittoria di Udine per il Toro è un passo incredibile verso la salvezza.Questi sono i migliori 5 giocatori come media-voto divisi per ruoli. Abbiamo preso in esame chi ha almeno 10 presenze.Audero 6,4; Donnarumma 6,37; Provedel 6,34; Szczesny 6,33;Cragno 6,3; Dragowski 6,29.Skriniar 6,48; Kjaer 6,4; Romero 6,39; Nuytinck 6,38; A.Bastoni 6,32.Hakimi 6,52; Gosens 6,5; Calabria 6,48; Spinazzola 6,34; Maehle6,32.Kessie e De Paul 6,55; Barella 6,5; Sensi 6,45; Milinkovic6,38.Muriel 6,66; Lukaku 6,63; L. Insigne 6,58; Ibrahimovic 6,57;Sanchez 6,53.Conte 6,41; Italiano 6,38; Pioli 6,37; De Zerbi 6,37; Gattuso6,36.Ecco la griglia degli inviati di calciomercato. com: Salis per Spezia-Crotone, Buratti e Longo per Parma-Milan, Santarossa perUdinese-Torino, Guarro per Inter-Cagliari, Righelli per Verona-Lazio, Balice per Juventus-Genoa, Montaldo per Sampdoria-Napoli, Balzani perRoma-Bologna, Nathan per Fiorentina-Atalanta e Mogavero per Benevento-Sassuolo