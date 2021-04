Argina senza difficoltà la botta di Nainggolan. Buon riflesso su colpo di testa di Pavoletti, anche se l’arbitro fischierà successivamente un fallo commesso dall’attaccante.Costringe Joao Pedro a girare moto al largo. Comanda.Domina in fase difensiva e colpisce una traversa con un bel colpo di testa da calcio d’angolo di Eriksen.Legge preventivamente i pericoli e quando c’è da dare qualcosa in più va con coraggio a giocare più alto. Cresce sempre di più.Dal suo lato c’è Nandez, ma non sembra soffrirlo molto e anzi, spesso lo attacca alle spalle con tagli precisi e intelligenti. Impegna Vicario con una forte conclusione sul primo palo, dopo il bell’inserimento premiato da Sanchez e mette la ciliegina sulla torta con il gol che dà all’Inter l’undicesima vittoria consecutiva.(Dal 39’ s.t.Tra i più in palla. Si accende ancora a intermittenza ma quando lo fa, partorisce sempre buone idee.(Dal 36’ s.t.Geometrie e recuperi, oltre ai soliti, tanti, km percorsi.Due conclusioni pericolose e sinapsi che viaggiano velocissime quando c’è da vedere spazi e premiare compagni con assist di qualità superiore.(Dal 36’ s.t.Conte lo riconferma dopo le ultime due buone prestazioni, ma alla terza da titolare è meno “sprintoso”.(Dal 25’ s.t.: Entra e vola ad offrire l’assist decisivo a Darmian. Riscatta qualche prestazione incolore. Finalmente.La sua prima, vera, conclusione verso la porta avversaria arriva al 10’ del secondo tempo, quando di testa spizza un cross di Brozovic, ma il pallone sfila a lato. Cinque minuti dopo ci riprova col destro dalla distanza, ma senza troppe pretese. Entra nell’azione-gol di Darmian, protegge palla e serve con precisione Hakimi che è un treno in corsa.Impreciso, frettoloso. Poco concreto.(Dal 25’ s.t.Entra subito con la giusta mentalità e con voglia di soffrire).Con i cambi sistema una partita bloccata e porta a casa l’undicesima vittoria di fila.In bello stile sulla conclusione dalla distanza di Eriksen. Si ripete sul tiro forte di Darmian, diretto sul primo palo. Più semplice l’intervento su Sensi, ma sempre efficace.: Interventi precisi sulle palle alte, Sanchez non scappa mai via.(Dal 40’ s.t.Comanda la difesa con leadership e buoni tempi. Vince anche molti duelli contro Lukaku.Lascia qualche buco alle sue spalle, in cui si infila spesso anche Darmian.Largo a sinistra, più in contenimento che in proiezione offensiva. Ma quando Hakimi scappa è in ritardo anche lui, che in partita era sempre stato attento.Pulito, ma scolastico. Poco incisivo.: Con poca mobilità, ma con esperienza. Spesso al posto giusto, prova qualche conclusione ma non gli va bene. Lì in mezzo si fa sentire.Fa legna e prova di tanto in tanto ad inserirsi, ma non trova spazi.(Dal 22’ s.t.Semplici lo utilizza da mezzala, ma è sfortunato perché poco dopo il suo ingresso il Cagliari subisce gol.Eccessivamente timido, non trova mai affondi pericolosi e perde il taglio di Darmian che raccoglie l’assist di Hakimi e trova l’1-0.(Dal 45’ s.t.Solo qualche incornata nei minuti finali. Trova vita difficile tra Bastoni e de Vrij.(Dal 45’ s.t.: Sbatte contro Skriniar. Nei minuti finali spreca una buona occasione.: Il Cagliari gioca con ordine e chiude gli spazi all’Inter, ma alla fine torna a casa con zero punti.