Quanto deve essere dura essere costretti a sopportare la vicinanza di una cugina calcistica come la Germania, capace di scrivere pagine memorabili della storia di questo sport, senza essere in grado di offrire un rendimento nemmeno lontanamente paragonabile.. E il pedigree europeo non fa eccezione, considerando che. Nel gruppo C, contro Olanda, Macedonia del Nord e Ucraina la parola d’ordine sarà equilibrio e non è escluso che stavolta da Alaba e compagni possa scapparci la sorpresa.LA ROSA:Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK): David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg)Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz).- Inserita nel gruppo di qualificazione G, l19 le reti realizzate, 9 quelle incassate; con 6 all’attivo, l’ex Inter Marko Arnautovic è stato il miglior marcatore della squadra di Franco Foda.13 giugno: Austria-Macedonia del Nord (Bucarest)17 giugno: Olanda-Austria (Amsterdam)21 giugno: Ucraina-Austria (Bucarest)- L’esperienza dei soliti noti e la voglia di emergere e di consacrarsi sul palcoscenico europeo del nuovo che avanza, da qui non si scappa., attorno ai quali giocatori ormai noti al grande pubblico comedovranno confermarsi come leader e traghettatori per le future generazioni. Solamente così il mix con nuovi talenti emergenti come Lienhart, Posch, Schlager e Baugmartner può divenire potenzialmente esplosivo. E, reduce da un’annata estremamente positiva con la maglia dello Stoccarda: 16 gol nella sua prima vera annata in Bundesliga e la sensazione di poter essere una delle rivelazioni del torneo.