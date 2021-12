Abbiamo gioito per un Europeo insperato e magico e abbiamo sofferto per gli scandali, le polemiche, le ingiustizie. Abbiamo celebrato il passaggio di consegne tra l'Inter e la Juve e abbiamo riabbracciato tanti grandi allenatori: Allegri, Mourinho, Sarri. Ci siamo goduti stelle appena sbocciate, come Vlahovic, e abbiamo vissuto il dramma di un campione diventato nostro, Eriksen. E' stato un 2021 pieno di calcio, accompagnato ancora e purtroppo alla pandemia. Questi sono i nostri voti, da dieci a zero.