Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato dell'1-0 contro la SPAL a Sky Sport: "Ringrazio i tifosi per l'accoglienza, stiamo vivendo un momento delicato. Stiamo lavorando da 10 giorni insieme, abbiamo margini di crescita importanti. A Bologna abbiamo subito il pareggio per un gran gol, ma stiamo migliorando e ci dobbiamo conoscere ancora di più: oggi abbiamo sbagliato qualche passaggio ed è entrata una eccessiva paura, dobbiamo ribaltare questa situazione in casa. Bene questi tre punti, la squadra è stata ordinata, ci interessava vincere dopo diversi mesi. E' una bella iniezione di fiducia".



CHIESA - "Bisogna solo ringraziarlo, si sta impegnando e ogni settimana fa quello che deve fare. Sappiamo che viene da un infortunio e sta migliorando la sua condizione".



VLAHOVIC - "A Bologna ha giocato e l'ho visto un po' più stanco in questi giorni, inoltre da allenatore devo preparare una prima partita e una seconda partita".



CUTRONE - “Cutrone non poteva partire titolare. Ho messo Boateng perché così avevo Vlahovic e Patrick a partita in corso”.​



IDEE OFFENSIVE - "Inizialmente avevo pensato a un Chiesa sulla fascia, ma serve la sua condizione migliore e in prospettiva è un'idea da non scartare. Io devo guardare la situazione attuale di ogni giocatore, poi strada facendo avremo anche opportunità di fare qualcosa di diverso".