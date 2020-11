, la prima Fiorentina di Cesare Prandelli avrebbe lottato per lo scudetto che quell’anno andò all’Inter con 76 punti, due in più di quelli conquistati dai viola.. Prandelli portò fiducia, idee, entusiasmo, gioco, portò grandi risultati come la vittoria contro il Liverpool ad Anfield Road o come la sconfitta all’Allianz Arena di Monaco di Baviera quando il famigerato arbitro norvegese Øvrebo decise di non vedere il fuorigioco chilometrico di Klose, altrimenti la Fiorentina avrebbe potuto eliminare il Bayern dalla Champions.Ricordi, dolci ricordi che diventano nostalgia pura quando tornano in mente anche i giocatori di quell’epoca, Luca Toni che in viola vinse la Scarpa d’Oro, Gilardino, Jovetic, Mutu.. Che ha pagato per il cortocircuito fra proprietà (a favore del tecnico ascolano fino a poche ore fa) e dirigenti (a favore del suo licenziamento già alla fine del campionato scorso). A Iachini hanno consegnato un organico che c’entra poco o niente col suo pensiero calcistico. Voleva un regista e non l’ha avuto, aveva bisogno di un centravanti vero e ne sono rimasti tre da costruire, hanno ceduto Chiesa e preso Callejon che non c’entra niente nel 3-5-2. Queste sono state le scelte della società., con Milenkovic e Pezzella al centro, Lirola e Biraghi esterni, due mediani (Amrabat e Pulgar o Duncan), Castrovilli sulla trequarti in mezzo a Callejon e Ribery. Poi Vlahovic, o Cutrone, in attacco. Prandelli porterà in dote lo stesso equilibrio di dieci anni fa. Non è andato tutto per il verso giusto in questo decennio. La Fiorentina, dopo i suoi anni, ha lentamente abbassato il livello fino a chiamarsi fuori dalle coppe e lui, Cesare, che era partito alla grande con il secondo posto come ct dell’Italia a Euro 2012, si è dimesso al Mondiale in Brasile assumendosi ogni responsabilità tecnica (l’uomo è di livello, come la sua dignità), per poi fallire in Turchia, in Spagna e in Arabia. Si è ripreso salvando il Genoa alla fine del campionato 2018-19.