Beppe Iachini spiega la decisione di dare la fascia da capitano a Federico Chiesa. All'indomani della sconfitta in casa nell'anticipo di campionato con la Sampdoria, l'allenatore viola ha dichiarato a Radio Rai: "Perché la fascia a Chiesa? Perché a oggi è ancora un giocatore della Fiorentina e per il percorso fatto a Firenze. Chiesa ha giocato tante partite con la maglia viola, se contro la Samp ci fossero state situazioni o indicazioni diverse non lo avrei fatto giocare".