a cui era stato consegnatoe qualche altro buon elemento. Niente di eccezionale, ma qualcosa di più e di meglio andava fatto.A Iachini (che a Firenze, ogni volta che torna da avversario, salutano col coro, in memoria dei suoi tempi da) è stato promesso. Vedremo.. Intanto Beppe deve pensare aLa Fiorentina, perso Ribery (lo riavrà a marzo)Dovrà scuoterla, prima di tutto. Ma poi dovrà anche darle sicurezza in difesa.(0-0), nelle ultime 9 partite ha preso la bellezza di 19 reti. I numeri certificano una clamorosa difficoltà a difendere, una incredibile disorganizzazione se si pensa a. E’ il modo di difendere che fa impressione, l’incapacità di trovare un assetto solido.Ci siamo soffermati su, due reti che dimostrano quanto detto poco sopra.che farà poi l’assist per la rete di Dzeko, intorno a sé ha mezza Fiorentina, ovvero Pulgar e Castrovilli che lo marcano stretto ma vengono beffati, poi Milenkovic e Pezzella e anche Caceres che si sta avvicinando. In cinque attratti dall’uomo con la palla: da ragazzi. Caceres, che è l’ultimo viola a sinistra, lascia Zaniolo, Milenkovic e Pezzella lasciano Dzeko, che segna a porta vuota.Il gol del 3-1:l bosniaco tiene palla, la protegge, fa avvicinare all’area Pellegrini che nessun viola marca da vicino, come invece dovrebbe essere, eppure i viola in area in quel momento sono cinque (Caceres, Pezzella, Milenkovic, Badelj e Lirola) più Castrovilli e Pulgar che stanno arrivando, ma quando Dzeko chiude il triangolo, Pellegrini è libero di piazzare la palla, come un esperto di biliardo, a due centimetri dal palo.Il lavoro di Iachini non sarà semplice.