Il mercato per le società di serie A è chiuso da quasi una settimana e il campionato è già iniziato, ma in casa Torino il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono al lavoro per sfoltire il reparto offensivo. Tra i giocatori che potrebbe partire, c'è anche Iago Falque, anche i dirigenti granata vorrebbero trattenerlo.



Tra le squadre maggiormente interessate al calciatore spagnolo ci sono il Borussia Dortmund e il Siviglia, la destinazione tedesca non convince però lo stesso Iago Falque che, se dovesse decidere di lasciare il Torino, lo farà per tornare in Spagna. Nel suo futuro ci sono quindi o la permanenza in granata o il Siviglia.