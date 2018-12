Iago Falqué, fantasista del Torino, ha parlato a SportPesa della sua stagione: "A Torino ho trovato la mia casa, entrare in questo stadio e mettere questa maglia è diventato qualcosa di speciale per me. Non è come le altre squadre, qua sento che è la mia squadra. Il mio periodo in Inghilterra e Spagna è stato molto diverso e difficile, l'emozione che provi qui non la trovi da nessun'altra parte, è la cosa più bella quando aspetti prima della partita. Quest'anno, salvo infortuni, penso che sarà la mia stagione".