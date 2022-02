Ian Rush parla a Tuttosport della sfida tra Inter e Liverpool: "I nerazzurri giocano come le squadre inglesi, all'attacco. Il loro tipo di calcio è proprio bello da vedere. Chi il favorito? Visti gli ultimi risultati adesso direi il Liverpool. Nel calcio sappiamo che può succedere di tutto. Ma in una qualificazione di due partite, vedo i Reds favoriti. 60% a 40% per i ragazzi di Klopp".