L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto nel corso del programma di Rai 1 Stanotte a Milano, nel segmento in cui il conduttore Alberto Angela tratta dello stadio Meazza a San Siro. Queste le sue parole:



"Che effetto fa San Siro? Un grande effetto. Più o meno 8-9 anni su questo prato, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, con grandi compagni e grandi allenatori. Ogni gol è un momento a sé, ogni volta che la palla entra in porta c'è qualcosa che ti attraversa il corpo e la vuoi condividere coi tifosi. Io mi concentro sempre su qualcuno che vedo sugli spalti, magari un bambino o una bambina, li scelgo e vivo la loro esultanza".



MILANO - "Ho conosciuto la città, è la mia seconda casa. Ci sono persone che mi fanno sentire il benvenuto, mi sento vivo. Sto bene. Non è un segreto, può essere che a fine carriera mi stabilisca qua".