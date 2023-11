Da Las Vegas, dove ieri ha assistito al Gran Premio di Formula Uno, Zlatan Ibrahimovic ha confermato che queste sono ore calde, in vista di un suo ritorno al Milan in qualità di dirigente. "Quando l'annuncio al Milan? Vediamo, vediamo, ne parliamo...", ha ammesso Ibra.



ARRIVA GERRY E... - Come si legge su Tuttosport, in molti erano convinti che l'ufficialità sarebbe arrivata durante questa sosta per le nazionali. La prima settimana è passata senza annunci, ma da quanto emerge il momento migliore potrebbe essere quello del ritorno del presidente Gerry Cardinale in Italia, in occasione del match con il Borussia Dortmund del 28 novembre. Sarà quella la data del ritorno ufficiale di Ibra al Milan?