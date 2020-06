Le sensazioni positive degli ultimi giorni, la voglia matta di dare il proprio contributo in una sfida cruciale per alimentare le speranze europee del Milan. Zlatan Ibrahimovic corre verso la convocazione per la partita in programma domenica alle 17.15 a San Siro contro i ragazzi di Paulo Fonseca.



ALLENAMENTO IN GRUPPO - Il campione svedese oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo con il resto dei compagni. Un segnale importante per Stefano Pioli che ha intenzione di far rientrare Ibrahimovic nella lista dei convocati. Troppo importante avere Zlatan in questo momento decisivo della stagione, anche a partita in corso. Sarà della gara dal primo minuto, invece, Simon Kjaer che ha recuperato pienamente dal trauma contusivo al ginocchio destro patito nell'ultima trasferta di Lecce.