Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. A 39 anni, l'attaccante del Milan, autore già di 7 gol in 4 partite di campionato, è stato votato come MVP della Serie A per il mese di ottobre e anche negli Stati Uniti il suo rendimento sta destando grande sorpresa. Come riporta Il Corriere della Sera, addirittura la comunità scientifica locale e nello specifico la Facoltà di Medicina dell'Università di Pittsburgh hanno analizzato il caso del centravanti svedese, che soltanto nel 2017 si sottoponeva a un delicato intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che si era gravemente lesionato in occasione della sua esperienza al Manchester United.



Le conclusione a cui sono giunti gli scienziati statunitensi è che "il ginocchio di Ibrahimovic è semplicemente irrealistico per un calciatore che ha giocato ad alto livello per 20 anni. Non abbiamo mai visto niente del genere". Da qui il desiderio di fare degli studi più approfonditi per comprendere le cause e i motivi di un recupero che, a tre anni di distanza, consente al gigante di Malmoe di essere ancora uno dei giocatori più influenti in uno dei principali campionati in Europa.