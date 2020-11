Nel corso dell'intervista ad Aftonbladet.se, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della propria esperienza personale con il Covid: "Quando sono diventato positivo non ho capito niente. Mi stavo allenando e mi hanno detto che me ne dovevo andare. Per cosa? Il giorno prima abbiamo fatto una riunione, eravamo 30 persone, il giorno dopo sono risultato l'unico positivo al test dell'Uefa. Stavo bene, ma sono andato a casa. Dopo tre giorni ho avuto mal di testa, ma non sapevo se per quello o perché ero chiuso in casa e ripetevo le stesse cose. Poi ho iniziato ad avere mal di schiena quando dormivo, mi hanno dato molte pillole. Io sono contrario, ma stavo meglio. Il quinto giorno mentre cenavo non sentivo i sapori, nemmeno del caffè. Dopo una settimana sentivo l'andrenalina, ho iniziato a fare esercizi e ho capito che mi stancavo rapidamente. L'ho fatto lo stesso, volevo aumentare il mio battito cardiaco".