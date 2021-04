IL TABELLINO

Zlatanè un campione e un leader. Ma questa sera, a Parma, si è trasformato nel capo dell’Ufficio Complicazioni Partite Semplici (acronimo UCPS).Secondo tempo.. Il Parma è sotto in tutto: psicologicamente, tecnicamente, agonisticamente. D’Aversa, che ha sostituito il declinante Gervinho con Cornelius, spera in un colpo di vento che gli raddrizzi una barca ormai alla deriva (il Parma è penultimo e vi resterà anche dopo la fine della partita).Al 50’ c’è un accenno di vita con Donnarumma che è strepitoso nell’impedire il gol - nella stessa azione - prima a Conti (colpo di testa deviato), poi a Pellè (tiro al volo respinto). Il terzo tentativo, una rovesciata di Kucka, va alta sulla traversa.L’occasione avrebbe potuto riaprire la partita, ma è un fuoco di paglia. All’improvviso, a soffiarci sù e ad accendere il falò delle (poche) possibilità parmigiane,Cambia tutto. Mentre Zlatan se ne va furibondo (ma se la sarebbe dovuta prendere con se stesso), Pioli organizza un 4-4-1 di emergenza con Rebic unica punta e Calhanoglu, già poco propositivo dietro le punte, addirittura esterno.Il Parma, beneficiato di tanta grazia (giocare uno in più contro una squadra senza Ibrahimovic). E siccome i guai non vengono mai soli, i rossoneri rischiano anche di perdere il portiere-capitano che, nel tentativo di opporsi al marcatore parmigiano, si fa pestare un dito della mano destra.Tuttavia chi legittimamente si aspetta venticinque minuti di fuoco e fiamme dei ducali resta quasi del tutto deluso. E’ ovvio che tengano la palla più di quanto riesca ai milanisti. E’ altrettanto ovvio che i rossoneri vadano in sofferenza. Ma il computo finale,: Bani che colpisce di testa, sull’esterno della rete, quando il recupero (5 minuti) è già cominciato.Prima di allora solo cambi. Grassi per Hernani (61’); Meitè e Dalot per Bennacer e Saelemaekers (72’); Maxime Busi per Pezzella (74’); Krunic per Calhanoglu e Gabbia per Kalulu (78’); Leao per Rebic e Traorè per Conti, entrambi oltre l’82’.Il Parma attacca e si sbilancia, il Milan si àncora e non indietreggia. L’ultimo pallone in avanti lo gioca il giovanissimo Traorè che ha la cattiva idea dell’uno contro uno su Dalot, perde palla e il rossonero riparte quasi in campo aperto. Nessuno lo ferma perché il Parma difende con due uomini e sul secondo va ad allargarsi Leao.Naturalmente c’era stata tutta un’altra partita.. Prima con un tiro di Kessie deviato da Sepe. Poi conMilan convincente e solido, bello come non era stato con la Samp e persistente: tiro di Ibrahimovic, al termine di una grande combinazione a tre, e pallone deviato in angolo.L’attaccante svedese, in questa partita bravo a togliersi dalla marcatura per permettere gli inserimenti di Rebic e Saelemaekers, ha messo loSarebbe stato tutto facile.. Ma il danno resta: come minimo la prossima partita, in casa con il Genoa, la salta sicuro. E, come tutti sanno, non è un vantaggio per il Milan. Sempre secondo, ma - non si sa perché - sempre sul filo.: 8’ p.t. Rebic (M), 44’ p.t. Kessie (M), 21’ s.t. Gagliolo (P), 45’ s.t. Leao (M): 8’ p.t. Ibrahimovic (M), 44’ p.t. Rebic (M), 21’ s.t. Pellè (P), 45’ s.t. Dalot (M): Sepe; Pezzella (28’ s.t. Busi), Gagliolo, Bani, Conti (39’ s.t. Traore); Kurtic, Hernani (15’ s.t. Grassi), Kucka, Gervinho (1’ s.t. Cornelius), Pellè, Man. All. D’Aversa: Donnarumma; Kalulu (32’ s.t. Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer (26’ s.t. Meite); Saelemaekers (26’ s.t. Dalot), Calhanoglu (32’ s.t. Krunic), Rebic (39’ s.t. Leao); Ibrahimovic. All. Pioli: Fabio Maresca: 9’ p.t. Bani (P), 23’ p.t. Calhanoglu (M), 36’ p.t. Pezzella (P), 37’ p.t. Gagliolo (P), 33’ s.t. Hernandez (M), 35’ s.t. Kessie (M), 44’ s.t. Meite (M): 15’ s.t. Ibrahimovic (M)