Zlatan Ibrahimovic è tornato al gol. E lo ha fatto nella prima partita da titolare del suo secondo capitolo con la maglia del Milan indosso. Un sinistro in diagonale che ha bucato il connazionale Olsen, regalando il 2-0 ai rossoneri e chiudendo la pratica Cagliari. Per un giocatore che ha fatto scatenare i tifosi milanisti in Sardegna. E anche il web. "Ha già fatto più gol di Piatek su azione" è solo il primo di tanti post dedicati a Zlatan. Anche Theo Hernandez, autore dell'assist allo svedese, lo ringrazia su Twitter: "Grazio dio per averci aiutato a vincere la partita di oggi". E' tornata l'Ibramania.