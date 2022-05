che ha riportato lo scudetto nella Milano rossonera dopo 11 anni di astinenza. Un successo fortemente voluto dal gigante di Malmoe, che si era messo in testa da tempo di riportare in cima il Diavolo prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Al netto di una, di guida e trascinatore di un gruppo di ragazzi di talento, cresciuta in due anni in maniera esponenziale proprio sotto l'egida del suo fuoriclasse.- "Se starò bene non è stata la mia ultima partita. Se mi devo operare? Vediamo... Vi farò sapere presto!". Con questa frase e con questo messaggio ci eravamo lasciati prima dei festeggiamenti nella pancia del Mapei Stadium e poi quella scatenata per le strade di Milano, per condividere tutta la sua gioia col popolo rossonero. E in questa direzione saranno scandite le prossime giornate diche, non avendo l'opportunità di partecipare al prossimo Mondiale in virtù dell'eliminazione della Svezia nel playoff contro la Polonia,, come dimostrano le appena 11 apparizioni da titolare nell'ultimo campionato, di cui solo due nel 2022. A tormentare Zlatan è soprattutto quel problema al ginocchio sinistro - già operato la scorsa estate dopo l'infortunio nel match con la Juve dell'aprile 2021 - che lo ha tenuto fermo fino a settembre e che è alla base dei successivi fastidi al tendine d'Achille.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. Ibrahimovic ha ancora voglia di campo e di essere parte di una squadra intenzionata ad aprire un nuovo ciclo di vittorie,Qualora lo svedese ottenesse risposte rassicuranti sulle proprie condizioni fisiche, Maldini e Massara sarebbero già pronti a fargli sottoscrivere un nuovo accordo, ma in caso contrario - una nuova operazione e verosimilmente uno stop dalla durata non brevissima - sarebbe lo stesso Ibra a prendere atto dell'impossibilità a rispondere principalmente alle proprie aspettative e a dire basta. Il futuro di Zlatan si decide ora.