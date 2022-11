Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un'intervista rilasciata a 433, ha parlato del Mondiale in Qatar "Chi sarà il miglior giocatore? Olivier Giroud. Chi sarà il miglior attaccante? Olivier Giroud. Chi ci sorprenderà? Sostengo il mio amico Olivier Giroud. Chi sarà il più grande talento del torneo? Olivier Giroud perché è ancora giovane, e se dico che è giovane, lo sono anch'io"



A NATALE IN TV - Nel frattempo continua la sua carriera televisiva. Secondo quanto riporta Dagospia lo svedese del Milan tornerà presto in tv, dopo l'avventura al Festival di Sanremo e la recente esperienza a Striscia la notizia: "Ibrahimovic e Alberto Angela trascorreranno il Natale insieme in tv. Il campione svedese ci ha preso gusto con il piccolo schermo e si prepara a sbarcare sulla prima rete del servizio pubblico proprio il 25 dicembre. L'attaccante rossonero figura infatti tra i protagonisti di "Stanotte a Milano", il programma divulgativo racconterà la città meneghina e farà tappa anche allo stadio San Siro".