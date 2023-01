Zlatan Ibarhimovic doveva essere, almeno nelle idee del Milan, il grande colpo della seconda parte di stagione. Il recupero dall'infortunio al ginocchio e dall'operazione di pulizia lo sta di fatto tenendo lontano dai campi da gioco dallo scorso gennaio 2022, giorno del suo ultimo gol in campo, ma a un anno di distanza i tempi si stanno ulteriormente dilatando.



SLITTA IL RIENTRO - Vi abbiamo raccontato più volte che il mirino di Ibrahimovic era puntato sul ritorno in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham in programma a San Valentino il prossimo 14 febbario, ma ora quella data sembra davvero troppo vicina per poter permettere allo svedese di essere a disposizione di Stefano Pioli.



RITIRO A FINE ANNO? - Il rientro in campo quindi slitterà ancora e, in ogni caso, non permetterà a Zlatan di essere nuovamente un titolare assoluto per il Milan. Secondo la Gazzetta fino a fine stagione il ruolo che potrà ricoprire sarà quello del subentrante di lusso, che sposta gli equilibri nei finali di partita avviandosi ad un finale di stagione dove, salvo sorprese, non arriverà alcun rinnovo di contratto con il club rossonero. Il Milan, infatti, sta già sondando il mercato alla ricerca di un 9 di primo piano da inserire in rosa accanto al confermato Giroud dopo la delusione di Origi. Ma questa è un'altra storia, prima c'è da scrivere il finale di quella di uno degli attaccanti più decisivi degli ultimi anni a Milanello.