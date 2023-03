Una nuova pagina è stata scritta. Superando il limite, ancora una volta. Contro l’Udinese, Zlatan Ibrahimovic è diventato il marcatore più "vecchio" della storia della Serie A. Il gol è arrivato su rigore, contro l’Udinese. Come successe ad Alessandro Costacurta.



IMMORTALE - Sliding doors manifesto di una personalità. A fine primo tempo, Doveri fischia un penalty per i rossoneri (fallo di mano in area di Bijol). Ibra si appropria del pallone, lo posiziona. Lo fissa e poi guarda Silvestri. Il portiere bianconero lo disturba, si muove sulla linea di porta e para. Qualche secondo di gioco, poi l’arbitro ferma tutto. Il rigore è da ripetere per l’ingresso in area di Beto, al momento della conclusione. Sospiro di sollievo per il totem rossonero (e proteste furiose dell'Udinese, con espulsione del tecnico Sottil), che poggia il pallone sul dischetto e si prepara alla ribattuta. Al secondo tentativo, è rete. A 41 anni e 166 giorni, lo svedese batte il record di Alessandro Costacurta, che nel 2007 segnò (proprio contro i friulani e proprio dagli undici metri) il gol più vecchio del campionato di Serie A (a 41 anni e 25 giorni). Ancora una volta, Ibra ha spostato l’asticella un po’ più in là.