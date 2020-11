Zlatan Ibrahimovic ha voluto ricordare Diego Armando Maradona a pochi giorni dalla sua scomparsa, nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport: "Mi dispiace tanto perché per me Maradona è più del calcio. Lui è leggenda, religione per tanti. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, parlare con lui lo ritengo un simbolo per tutti i calciatori. Quando pensi al numero 10 a chi pensi? A Maradona. Lui è il simbolo del numero 10. La gente oggi vuole vestire la maglia numero 10 per Maradona".



Ibra ha aggiunto: "Non so se abbia sempre preso le scelte giuste ma faceva tutto con il cuore e per questo in tutto il mondo lo amavano. Era sempre se stesso. Il calcio moderno oggi è fatto di tanti atleti che cercano di essere perfetti, di non sbagliare mai ma per imparare e per crescere devi sbagliare. Nessuno è perfetto alla nascita. Io lo giudico per quello che ha fatto in campo, quello che ha fatto fuori è un discorso che riguarda solo lui. Ognuno vive come vuole. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha fatto in campo e per quello sarà ricordato per sempre".