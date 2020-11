L'attaccante del Milanha rilasciato un'intervista al sito della Uefa. Tra i temi affrontati, quello dellaa 8 anni di distanza dall'ultima volta: "La prima domanda che mi hanno posto era relativa a tutti gli ex che erano tornati e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero alla prima esperienza. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho semplicemente risposto cheHo capito che il pallone è il mio migliore amico e voglio stare con il mio migliore amico per il resto della vita".Il centravanti svedese ha aggiunto: "Sentivo di aver fatto abbastanza e ho iniziato a pensare se continuare o meno.. Il Milan che conosco io, il Milan che tutto il mondo conosce".Sul rapporto coi compagni: "Quando gioco porto in campo il mio carattere, la mia personalità e ovviamente la mia qualità.Per me il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi".Sul futuro: "Non sono mai soddisfatto, voglio sempre di più e forse è per questo che sono qui oggi e sono in grado di giocare e di fare quello che sto facendo.Il giorno in cui non ci riuscirò più smetterò di giocare perchè ho bisogno di sentirmi vivo, di sentire che sto restituendo qualcosa".