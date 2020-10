A una settimana dall'attesissimo derby contro l'Inter, è partito il conto alla rovescia anche per Zlatan Ibrahimovic. Ricevuta ieri la notizia della seconda negatività al tampone per il Covid-19 dopo due settimane di quarantena, il campione svedese ha fatto ritorno oggi per la prima volta al centro sportivo di Milanello per un breve saluto a Stefano Pioli e ai compagni di squadra presenti per l'allenamento.



CONTO ALLA ROVESCIA - Da domani, Ibrahimovic tornerà regolarmente ad allenarsi col gruppo e, a 20 giorni dalla sua ultima apparizione in campo - doppietta alla prima di campionato contro il Bologna - inizierà a preparare una partita che sente particolarmente e che dirà di più sulle ambizioni stagionali del Milan. La grande prestazione condita da un assist e un gol nell'ultimo derby è stata cancellata dalla rimonta dallo 0-2 al 4-2 finale operata dalla squadra di Conte nel secondo tempo: un brutto ricordo da rimuovere per il gigante di Malmoe, che inizia a scaldare i motori in vista del suo ritorno in campo.