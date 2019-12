Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic è una "doppia prima volta". In che senso? Per la prima volta nella sua carriera Ibra è tornato in una delle squadre in cui aveva già giocato. Era successo solo per la scadenza di un prestito, ma non si trattava di un vero e proprio ritorno. Per la prima volta, Ibrahimovic si è ​trasferito in Europa a metà stagione. Il 23 marzo 2018 aveva lasciato il Manchester United per approdare in MLS, ai Galaxy, ma mai prima lo svedese si era mosso a metà campionato. Ibrahimovic aveva sempre cambiato squadra d’estate, con un’intera stagione davanti da disputare. Due novità nella carriera dello svedese, che a 38 anni ha deciso di ripartire dai colori che non avrebbe mai lasciato nell'estate del 2012.



PER LA SVOLTA - ​"Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". Con queste parole, Ibrahimovic ha comunicato chiaramente le sue intenzioni: far svoltare la stagione del Milan. ​La squadra di Pioli - reduce dal clamoroso ko contro l’Atalanta pre-natalizio - è undicesima in classifica a 21 punti, a 8 lunghezze di distanza dal sesto posto occupato dal Cagliari. Il quarto posto, valido per l’accesso alla prossima Champions League, è lontano ora 14 punti ed è occupato dalla Roma di Fonseca. Ibra è tornato in rossonero per provare a riportare il Milan in alto, in Europa. Il 2 gennaio - giorno delle visite mediche - è sempre più vicino, la Milano rossonera lo aspetta. Per ripartire, con l'Europa nel mirino.