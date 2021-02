Ibrahimovic ha commentato sui propri canali il traguardo dei 501 gol in carriera: "Strada verso l'obiettivo".. Ma l'attaccante svedese mira a qualcosa di più importante e vuole regalare ai tifosi rossoneri il diciottesimo scudetto della storia. Zlatan è l'esempio di come nessun traguardo è precluso nello sport perché non si accontenta mai. Fa gol e pensa subito all'altro, guida i compagni nel suo essere brutalmente sincero in campo e fuori.. Su di lui si sono scritte e dette tante cose, il personaggio si presta a critiche e complimenti per questa sua ricerca ossessiva di sfide e nemici da battere.Descrivere Ibrahimovic è un esercizio fin troppo facile. I suoi gol sono una testimonianza di quanto il talento sia eterno. Colori accesi per accentuano il dinamismo di un'opera d'arte regalata a chi ama il calcio nella sua essenza. Un ragazzo arrivato dalla strada che è diventato una rock star. E' un continuo aggiornare numeri e statistiche:Ha sempre ribadito il suo vero amore per il Milan, la squadra nella quale si è sentito veramente a casa. Il gigante di Malmoe vuole vincere un altro titolo battendo il suo passato, la sfida a Juventus e Inter è partita.