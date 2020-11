Nel corso dell'intervista ad Aftonbladet.se, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della Nazionale: "Se mi chiedi se mi manca rispondo di sì, non è un segreto. Voglio giocare alla Friends Arena, vedere il Muro Giallo, uscire in campo con la maglia gialla. Se non ti manca vuol dire che hai finito la carriera, ma io non ho finito la carriera. Per me tutti quelli che non hanno vinto nulla hanno fallito. La foto con la maglia della nazionale? Avevo sbagliato un rigore in partita, mi hanno fatto una domanda e volevo sbarazzarmi di quella domanda in fretta. Era tanto tempo che non mi vedevo con quella maglia addosso. Il ct Andersson? Non lo conosco, non l'ho mai giudicato. Le mie dichiarazioni su di lui sono sulle scelte fatte".