Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. In un momento molto importante della sua esperienza statunitense, con i Los Angeles Galaxy attesi dal derby cittadino valevole per la semifinale di Western Conference di MLS, il centravanti svedese non si è sottratto alle domande di mercato. E a un cronista locale che gli ha chiesto conto della telefonata annunciata da Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Verona, Ibra ha replicato in maniera divertita: “Se mi ha chiamato? Tutti mi chiamano. Anche tu vuoi il mio numero di telefono per parlare con me?”.



Il siparietto si è concluso col giornalista che si è augurato una permanenza a Los Angeles di Ibrahimovic: “Grazie, lo apprezzo molto”, la risposta telegrafica del giocatore, accostato anche a Bologna, Inter e Fiorentina negli ultimi giorni.