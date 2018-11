A caccia, con il telefono sempre in tasca. Dopo la mancata qualificazione dei suoi Los Angeles Galaxy per i playoff Mls, Zlatan Ibrahimovic si è preso qualche giorno per staccare. A 37 anni è consapevole che il fisico non è più quello di una volta, per prepararsi alla nuova avventura deve ricaricare le pile, deve liberare la testa dalle scorie di una stagione lunga e faticosa, deve preparare un nuovo inizio. Che potrebbe essere ancora in California, dove i Galaxy stanno facendo di tutto il possibile, non solo dal punto di vista dell'ingaggio, per trattenerlo, che dovrebbe essere a Milano, sponda Milan, al momento l'opzione più probabile.



ATTENDE UNA CHIAMATA - Zlatan ci ha abituati a decisioni sorprendenti, per questo motivo fino a quando non arriveranno gli annunci non bisogna dare nulla per scontato, ma i segnali vanno tutti nella stessa direzione, quella del ritorno al Milan, sei anni e mezzo dopo averlo salutato. Il contratto, da 2,8 milioni di euro fino a giugno è pronto, si tratta solo di aspettare. Leonardo attende di capire la decisione della Uefa in merito alle sanzioni legate al mancato rispetto del fair play finanziario, una volta che la situazione sarà più chiara metterà il turbo. Ibrahimovic attende una chiamata in Turchia, dove si sta dedicando alla caccia, sua grande passione. Ha impostato la suoneria alta, non si sa mai che la telefonata arrivi in questi giorni. Decisivi per il suo ritorno.