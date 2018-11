Un azzardo dettato dall'emergenza, che all'Olimpico si rivela una scommessa vincente:. Schierato da terzo di destra in una sperimentale linea a tre con Zapata e Rodriguez, l'esperto terzino delnon ha sfigurato e anzi, ha contribuito in maniera importante a limitare le scorribande della Lazio dalle sue parti: qualche disimpegno affrettato ed errato, ma nel complesso una prova positiva da parte del capitano di giornata che ha fatto sorridere Gattuso. E non solo, lo stesso Abate si è detto soddisfatto: "Era la mia prima partita, me la sono cavata ma ho tanto da migliorare. Non si sa mai in futuro, vediamo cosa succede, in emergenza sarei ancora a disposizione. Questo è il minimo che possa fare per questi colori".Una svolta inedita in campo, che può aiutare a cambiare anche le sorti di Abate sul mercato.. La voglia di proseguire la già lunga avventura al Milan del giocatore però è tanta, gli infortuni gli hanno offerto la possibilità di mettere sul campo questa voglia anche a costo di adattarsi a un nuovo ruolo. Un primo segnale, che può aiutare il lavoro di: nel corso dei frequenti dialoghi con la dirigenza rossonera per il possibile arrivo die per il rinnovo di, si è ipotizzato anche che Abate. Solo un'idea, che può diventare qualcosa di più se il giocatore riuscirà a garantire un apporto costante in campo nelle prossime settimane. L'chiama, ma Abate ha ancora voglia di Milan: e per tenerselo è pronto anche a fare il centrale.@Albri_Fede90