Una storia che potrebbe avere del clamoroso, in questa pazza estate di gossip: dopo l'indiscrezione del settimanale Chi, che riporta dell'addio tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, con la showgirl che avrebbe lasciato il pugile da qualche settimana. ora si inserisce un altro protagonista in questo infuocato triangolo, niente meno che l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Fine dunque della relazione fra la conduttrice di Dazn e il pugile King Toretto, che ora si sta rilassando con amici a Ibiza. Una vacanza vissuta di nuovo da single.



LA CENA GALEOTTA - Dietro alla rottura fra Diletta e Toretto sembra esserci infatti lo zampino dello svedese, o almeno così lasciano presupporre gli scatti dei paparazzi, che hanno immortalato Diletta Leotta e Z insieme a cena lo scorso mercoledì in un noto ristorante milanese, la Bullona, nato dalla riqualificazione di una storica stazione ferroviaria: lei era in compagnia di due amiche, lui è arrivato da solo, accompagnato da un autista, dopo la partita vinta contro il Parma a San Siro. Un incontro durato fino all'una e mezzo del mattino, orario quanto meno strano per un meeting di aggiornamento sul lavoro di brand ambassador a Buddyfit, l'app di allenamenti casalinghi che vede proprio Diletta e Ibra come uomini immagine. Per la Leotta abito mozzafiato rossonero, mentre Ibra indossava una maglietta scura in un abbigliamento decisamente più casual.



Guarda le FOTO della spettacolare showgirl e del campione svedese nella GALLERY