Non si placa l'entusiasmo dei tifosi rossoneri per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Oggi la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, con tanti fan accorsi sotto la sede del club per vivere la giornata: oltre 250 tifosi davanti alle diverse entrate della struttura, un altro segnale della nuova aria portata dallo svedese negli ambienti milanisti.