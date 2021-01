"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



In questo nuovo mondo di "bacchettoni da social", abbiamo provato ad affrontare con uno spirito diverso la "rissa", che in realtà è stata più una lite, tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku andata in scena ieri sera durante il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Una scena che chi ha giocato a calcio ha visto numerose volte nel corso della sua carriera, enfatizzata senza dubbio dall'assenza di pubblico, che ha fatto comprendere per filo e per segno quanto si sono detti i due contendenti. Dicevamo, ironia, questa sconosciuta: ci hanno pensato i social, come spesso capita.



