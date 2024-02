Ibrahimovic: 'Crescerò con Cardinale, voglio fare la differenza. Nuovo stadio? Sarò io a mancare a San Siro'

Insieme al patron del Milan Gerry Cardinale, ospite del Business Forum organizzato a Londra dal Financial Times c’era anche Zlatan Ibrahimovic, alla prima vera uscita pubblica in compagnia del massimo azionista del club da superconsulente dell’area sportiva per conto di RedBird. Dopo aver ricevuto l’investitura ufficiale di “voce di Cardinale” all’interno del mondo rossonero a tutto tondo, l’ex fuoriclasse svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni. A partire da come sta procedendo il suo processo di apprendimento di un nuovo ruolo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel maggio 2023: "Ho tanto da imparare e da migliorare, voglio addentrarmi nel business dello sport: lavorare con Cardinale mi aiuterà a crescere. Voglio provare a fare la differenza, non voglio fare cose normali: non ho paura delle sfide".



DECISIONI DIFFICILI - Zlatan Ibrahimovic ha poi risposto ad una domanda su come sia cambiato il suo rapporto con lo spogliatoio del Milan e con lo staff: "Io sono un ex giocatore, ero con questi ragazzi fino a qualche mese fa. C'è un enorme rispetto tra noi e, ovviamente, la situazione è cambiata con il ruolo che ho oggi. Bisogna prendere decisioni non facili, non essere amico, per il bene del team, del club e per il futuro. Devo aiutare in un modo diverso. Sono fiducioso per il futuro: una squadra giovane, bella, si può vincere, la squadra sta migliorando, sta crescendo il management intorno; ci sono differenti mentalità, differenti opinioni".



NUOVO INIZIO - Zlatan Ibrahimovic ha espresso la propria posizione anche in merito all’opportunità di un nuovo stadio per il Milan all’infuori di San Siro: "Penso che a San Siro mancherò più io, rispetto a quanto mancherà a me. Ho grandi ricordi, è uno stadio storico, si è fatta la storia del calcio. Ma serve un nuovo inizio. Vogliamo un nuovo stadio ed essere noi i proprietari del nuovo stadio". La conferma ulteriore del forte desiderio di portare avanti il progetto a San Donato nell’area San Francesco, dopo l’acquisizione dei terreni per circa 20 milioni di euro delle scorse settimane e dopo che il consiglio comunale della cittadina dell’hinterland milanese ha avviato i passaggi burocratici, coinvolgendo tutti gli enti interessati, per arrivare alla redazione di un Accordo di Programma.



SUPERCONSULENTE - Zlatan Ibrahimovic ha fatto ufficialmente il suo ritorno al Milan lo scorso 11 dicembre, quando il gruppo RedBird, massimo azionista della società, ha diffuso una nota con la quale spiegava la nuova posizione dell’ex campione di Malmoe: "In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees, uno dei partner sportivi di più lunga data di RedBird. Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".