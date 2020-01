Robin Williams era l'uomo bicentenario in uno dei suoi film più noti e apprezzati, Zlatan Ibrahimovic taglia a suo modo un traguardo di longevità: a partire da lunedì, lo svedese ha ufficialmente giocato da professionista in quattro decadi. Sono passati 21 anni dal suo debutto tra i grandi sui campi di patria, il 19 settembre 1999 con il Malmoe contro l'Halmstad, da lì quattro decadi (90, 2000, 2010, 2020) di pallone passando per Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Fino al ritorno al Milan e al secondo debutto (contro la Sampdoria) da record, 6 gennaio 2020.



La seconda vita rossonera regala a Ibra l'ingresso in una vera e propria élite, perché sono pochi i giocatori ad aver calcato i campi dei professionisti per quattro decadi. Il Milan da questo punto di vista ne offre alcuni rappresentanti: dal più recente Giuseppe Favalli (debutto nel 1987 alla Cremonese, ultima partita nel 2010 al Milan), a Pietro Vierchowod (1976 Como, 2000 Piacenza) ed Enrico Albertosi (1957 Spezia, 1980 Milan). Guardando all'estero, anche lo storico portiere inglese Peter Shilton ha raggiunto l'obiettivo, dagli esordi con il Leicester a 17 anni nel 1966 al Leyton Orient nel 1996/97 (con cui è riuscito a raggiungere quota 1005 partite in carriera).



Ibra taglia il traguardo e aspetta compagnia, perché ci sono altri calciatori in attività che stanno per raggiungere il centravanti del Milan, a partire da Gianluigi Buffon che proprio contro i rossoneri ha iniziato il suo cammino in A il 19 novembre del 1995: basterà una presenza con la Juventus per mettere piede in quattro diverse decadi e confermarsi uomo dei record. Un altro estremo difensore cerca gloria all'estero, Iker Casillas: lo spagnolo sta recuperando dai problemi cardiaci e sogna il ritorno in campo con il Porto, che permetterebbe anche a lui di entrare nella ristretta cerchia delle quattro decadi (debutto il 12 settembre 1999 con il Real Madrid). Svincolati in cerca di squadra per l'impresa anche Stefano Sorrentino e Albano Bizzarri, più possibilità per Hugo Armando Campagnaro con il Pescara.



Non solo calcio, perché con Ibrahimovic c'è chi ha già tagliato questo traguardo nel basket: lo ha fatto Luis Scola, dai debutti a Buenos Aires alla Spagna fino all'attuale esperienza con l'Olimpia Milano; lo ha fatto soprattutto Vince Carter diventando il primo cestista assoluto a giocare quattro decadi tutte in NBA.



