Decisivo contro l'Udinese, Zlatan Ibrahimovic parla a Milan TV al termine dell'incontro: "Io mi sto solo riscaldando. Qualche mese fa hanno detto che chi tornava al Milan falliva, con me dicevano che sarebbe stato uguale ma io non ho mai perso passione. Ho mentalità, credo in quello che sto facendo e lavoro giorno dopo giorno. Ho una squadra che lavora benissimo, giovane e che ogni giorno prova a migliorare. Mi aiutano tanto per farmi stare bene. I meriti sono anche del mister che ha un ottimo equilibrio per gli allenamenti e trova sempre il modo giusto per farmi giocare".