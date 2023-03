Con tutto il rispetto che si deve al fuoriclasse e alla sua straordinaria storia,che premono l’acceleratore sulla nostalgia.Zavorrato da un’età che ha come unico scivolo il viale del tramonto, Ibra sa bene - e al netto degli slogan da califfo, lo sa meglio di tutti - che. Deve solo decidere cosa è adesso. Proprio ora. Proprio qui. IPoco più di un’ora in campo. Senza incidere, ma questo è chiaro. Portando in dote la sua presenza totemica.Si è molto argomentato dall’inizio della stagione, da quando cioè è stato costretto a fermarsi per l’operazione al ginocchio, sul potere sciamanico di Zlatan, sulla sua capacità di essere presente anche quando era assente, e comunque di far pesare la sua presenza e rassicurare il gruppo, come direbbe Giucas Casella: con la sola imposizione delle mani. Va bene che il calcio è diventato sempre più uno spot e che di ogni giocatore non ci interessa più il film completo, ma soltanto il trailer con i momenti salienti; maLa sensazione, grattando sotto la superficie, è cheUn po’ come funzionava con: la gente guardava le ballerine ballare al ritmo di samba canticchiandoe il giorno dopo faceva la fila al supermercato chiedendo un prodotto che non esisteva.Domanda delle cento pistole:Per rispondere, dobbiamo prendere la giusta distanza. E la risposta è no, certo che no,Esiste invece qualcosa di diverso. Un campione che ha spostato in là l’orizzonte, ha dato un calcio al Tempo e ha scolorato l’anagrafe. L’ha fatto - indubbiamente gli va riconosciuto - per provare a rimanere agganciato all’idea più bella che ha di se stesso. Probabilmente persino più per passione che per calcolo: e questo gli fa onore.Due battiti di nostalgia, dieci minuti da totem, un'intera partita vissuta dalla panchina, con quegli sguardi che ogni bravo telecronista descriverà come grondanti di carisma e personalità.Altro?- e ci si domanda davvero se in Svezia non esista un centravanti di vent’anni che possa far meglio di lui -. La verità è che ritagliandosi questo nuovo ruolo da capitano-(non) giocatore, Ibra ha fatto un ulteriore passo nell’evoluzione della specie pallonara:il Campione ha diversificato i suoi interessi, sta piazzando il suo marchio in più piattaforme, sempre più non fa notizia, ma è egli stesso la notizia (anche senza fare nulla di preciso) e nel mentre continua ad alimentare la sua biografia, anche se il tempo passa e