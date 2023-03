62 punti in 29 giornate e una promozione in Serie A che si avvicina sempre più. Dietro all'impresa che sta compiendo Fabio Grosso col suo Frosinone ci sono tante storie. L'esperienza di capitan Lucioni, la leadership di un totem dello spogliatoio come Rohden e tanti giovani che si stanno mettendo in mostra nella macchina perfetta gialloblù. Tra questi, Samuele Mulattieri, capocannoniere dei ciociari con 10 gol segnati in campionato ed ennesimo prodotto del settore giovanile dell'Inter.



SOGNANDO L'INTER - Già la scorsa stagione l'attaccante classe 2000 aveva fatto parlare di sé in Serie B, con sei gol segnati a inizio stagione con la maglia del Crotone, prima che gli infortuni ne frenassero il rendimento. Che Samuele fosse un goleador si era però capito già negli anni precedenti: nel 2019/20 aveva messo a segno 15 reti con la Primavera dell'Inter, l'anno dopo addirittura 19 con il Volendam, nella seconda divisione olandese. Numeri che sta confermando a Frosinone e che presto gli varranno il salto in Serie A. L'Inter, squadra di cui Mulattieri è tifoso (i suoi idoli sono Milito e l'Ibrahimovic degli anni nerazzurri), a giugno valuterà il suo futuro e ha mantenuto un'opzione per il controriscatto in caso i gialloblù decidano di acquistarlo a titolo definitivo. Diverse società stanno seguendo il classe 2000, pronte a prenderlo la prossima stagione: ancora qualche gol e la Serie A, Mulattieri, se la prenderà da solo.