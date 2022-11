Durante una lunga intervista a Canal+, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del momento di Erling Haaland al City, senza evitare una frecciatina al suo ex tecnico Guardiola: "Mi piace molto, è un giocatore intelligente, non fa cose che non sono alla sua portata. Non si abbassa per giocare il pallone, aspetta davanti alla porta e segna. Mi ricorda giocatori come Inzaghi, Trezeguet e Vieri. Di fatto è una nuova versione di loro tre. Guardiola potrà migliorarlo? Dipende dal suo ego, se lo lascerà diventare più grande di lui oppure no. A me e agli altri non lo ha permesso".