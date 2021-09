a 4 anni di distanza dall'ultima volta e provare a stupire di nuovo a tutti. Ha impiegato appena 6 minuti dal suo ingresso in campo contro la Lazio per lasciare il suo sigillo, tre mesi dopo l'ultima operazione al ginocchio, e ora- Il prossimo 3 ottobre saranno 40 le candeline da spegnere per il campione di Malmoe, quasi due in più rispetto a quelli che l'ex capitano della Roma aveva quando trovò l'ultimo sigillo in Champions contro il Manchester City. La trasferta di Liverpool diventa così per Ibra la prima occasione per riscrivere di nuovo la storia, un obiettivo reso possibile dalla professionalità e dalla maniacalità con cui sta gestendo anche questi ultimi anni di carriera.- Che, dopo le sedute di allenamento agli ordini di Pioli, proseguono con un programma studiato ad hoc dai preparatori del Milan per preservare al meglio il fisico del gigante svedese. La crioterapia, una tecnica ormai sempre più in voga tra gli sportivi, per recuperare prima dallo sforzo e per curare meglio le infiammazioni. E poi la tradizionale seduta di massaggi per completare quelle terapie che hanno consentito ad Ibrahimovic di restare uno dei giocatori di riferimento della formazione rossonera e della Serie A.La cura di ogni dettaglio per battere l'ennesimo record di una carriera da protagonista.